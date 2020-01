Nesta edição de "Breves de Bruxelas" falamos das denúncias de ativistas de direitos humanos que acusam a União Europeia de financiar projetos que envolvem trabalho forçado em África.

Em destaque está igualmente o pagamento dos salários em atraso aos novos eurodeputados catalães, Carles Puigdemont e Toni Comín. Terminamos com o anúncio do fim da participação do Reino Unido no programa de intercâmbio de estudantes Erasmus Mais.