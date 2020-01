"Breves de Bruxelas": Parlamento Europeu condena Polónia e Hungria

Tamanho do texto

Nesta edição de "Breves de Bruxelas" as atenções viram-se para a resolução adotada pelo Parlamento Europeu e que denuncia a deterioração do Estado de Direito na Polónia e Hungria.

O Parlamento pede a intervenção do Conselho Europeu a fim de que faça respeitar a legislação europeia.