Cânticos racistas: Lazio multada em 20 mil euros

20 mil euros de multa é a primeira punição para o clube italiano Lazio, após os acontecimentos de domingo, em que os adeptos entoaram cânticos racistas contra o avançado do Brescia, Mário Balotelli.

Para já, a Lazio evita o encerramento do estádio. O órgão disciplinar da federação italiana de futebol pede mais detalhes para identificar a origem dos cânticos e perceber se o clube colabora na identificação dos responsáveis; só depois aplicará a sentença.

No domingo o jogo entre o Brescia e a Lazio esteve interrompido durante alguns minutos, para fazer parar os cânticos que visavam Balotelli, autor do primeiro golo do jogo.

Este tipo de incidentes é frequente nos jogos do campeonato italiano, sem que os clubes sejam responsabilizados.