Os eurodeputados catalães Carles Puigdemont e Toni Comín terão os seus salários pagos retroativamente.

Cada eurodeputado poderá receber até 70 mil euros líquidos devidos desde julho do ano passado.

Esta decisão é uma consequência direta da decisão do Tribunal Europeu de Justiça que lhes atribuiu imunidade parlamentar a partir do dia em que foram anunciados os resultados das eleições europeias do ano passado.