Sundance 2020: Os premiados

Já são conhecidos os premiados da edição deste ano do festival Sundance, no Utah, Estados Unidos - a grande referência mundial do cinema independente. Este ano, várias produções europeias saíram daqui com prémios.

Iryna Tsilyk, da Ucrânia, venceu o prémio de melhor realização na categoria de documentário internacional, por "The Earth is Blue as an Orange": "Este prémio é importante para mim e para as personagens do nosso filme, para a minha equipa e sobretudo para o meu país, para a Ucrânia", disse a realizadora.

O filme retrata a luta pela sobrevivência de uma família na zona em conflito no leste da Ucrânia. Depois de Sundance, o filme vai passar pela Berlinale.

"Yalda - A night for forgiveness", do iraniano Massoud Bakhshi, venceu o grande prémio do júri na categoria de filme dramático internacional. Conta a história de uma mulher condenada à morte pelo assassínio do marido, que acaba por ser perdoada num programa de televisão. O filme é uma coprodução de França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Líbano e Irão. Vai em breve estrear no circuito comercial na Europa.

Veja aqui o palmarés completo