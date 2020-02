Emmanuel Macron contra cortes na PAC

Emmanuel Macron está contra cortes nos fundos europeus de apoio à agricultura.

Durante a inauguração do Salão da Agricultura de Paris, este sábado, o presidente francês tentou acalmar os agricultores garantindo ser um dos principais defensores da limitação dos cortes na Política Agrícola Comum, que a Comissão Europeia quer levar até 14%.

Macron pretende manter grande parte dos nove mil milhões de euros que França recebe da PAC no orçamento plurianual de 2021-2027.

A inauguração do Salão da Agricultura de Paris foi marcada, também, com um protesto dos "Coletes Amarelos". Um dos líderes do movimento, Eric Drouet, foi detido e escoltado pela polícia para fora do recinto.

Interpelado pelos manifestantes, Emmanuel Macron prometeu receber no Palácio do Eliseu um grupo dos "Coletes Amarelos". A acontecer, será o primeiro encontro do presidente gaulês com dirigentes do movimento contestatário que, desde novembro de 2018, protesta semanalmente contra as reformas do sistema nacional de pensões propostas pelo Executivo de Emmanuel Macron.