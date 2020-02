Rendez-vous: uma viagem pela cultura na Europa

Em Rendez-Vous a euronews dá uma volta pela Europa para vos dar a conhecer os melhores acontecimentos no mundo da cultura.

Começamos por Londres, onde "Querido Evan Hansen" está em exibição no Teatro Noël Coward até 27 de junho. O musical da Broadway chega assim à Europa depois de ter sido aclamado do outro lado do Atlântico, onde foi premiado com seis prémios Tony em 2017, incluindo melhor musical e melhor ator principal, e o Grammy de melhor álbum de teatro musical em 2018.

Em Potsdam, na Alemanha, o destaque vai para Claude Monet. O Museu Barberini acolhe uma exposição com mais de uma centena de pinturas do impressionista francês, que permitem fazer uma viagem por todos os locais onde Monet se inspirou para as suas célebres paisagens. A exposição pode ser visitada até ao dia um de junho.

A pintura francesa também é estrela em Milão, mas num registo completamente diferente de Monet. O Palácio Real é palco da primeira exposição dedicada a Georges de la Tour em Itália. O pintor do século dezassete tornou-se conhecido por recriar ambientes à luz da vela, inspirados no dia a dia de pessoas comuns. Estará em exibição até 7 de junho.

Acabamos a viagem em Bordéus, um local incontornável para os produtores de filmes de animação. Não se trata de um festival nem de uma feira, mas de um fórum onde os produtores têm a oportunidade de dar a conhecer os projetos a possíveis investidores e distribuidores. Desde a criação, em 1999, o Cartoon Movie já ajudou 365 filmes a encontrar financiamento, a edição de 2020 decorre de 3 a 5 de março.