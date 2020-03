Bolsas europeias com maiores quedas em mais de 10 anos

Arrastadas pelos receios relacionados com o coronavírus e também pela guerra em torno dos preços do petróleo, as bolsas da Europa fecharam esta segunda-feira em mínimos de oito meses. O índice pan-europeu EuroStoxx 50 teve a maior queda diária desde a crise de 2008/2009, ao perder 7,4%.

O PSI 20, índice principal da bolsa lisboeta, teve uma descida de 8,6%. A Galp Energia, a cair 16,5%, foi o título com maiores quedas. As ações do BCP perderam mais de 15% e as da Mota Engil cerca de 14%.

A tendência foi seguida por toda a Europa. O Footsie 100, da bolsa de Londres, caiu mais de 10% e o CAC40 de Paris perdeu mais de 8%. O Dax de Frankfurt e o Ibex de Madrid fecharam também com descidas muito próximas dos 8%. As cotações do barril de petróleo perderam cerca de um terço do valor.