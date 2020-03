França mobiliza meios militares para a Alsácia

Tamanho do texto

A situação crítica na região da Alsácia, no nordeste de França, com mais de 1800 casos de infeção do novo coronavírus, está a levar a uma mobilização inédita de meios habitualmente utilizados em situações de conflito. Um avião militar transportou seis pessoas infetadas, em estado grave, da cidade de Mulhouse, onde os hospitais se encontram saturados, para Marselha e Toulon.

Em Bordéus, onde até há pouco havia serviços de urgência em greve por causa das condições de trabalho, a situação é cada vez mais preocupante.

Frédéric Guérin, enfermeiro do hospital universitário de Bordéus, explica que a prioridade "é evitar a disseminação no seio das urgências, porque há outros pacientes, que vêm por outras razões, e que têm de ser protegidos do contágio".

Após ter sido decretado o confinamento da população francesa, que se vê compelida a justificar cada deslocação considerada necessária, o número de sanções já começou a subir em flecha.

No entanto, um agente de Saint-Malo, Emmanuel Aubry, afirma que o objetivo, por agora, ainda "é informar e sensibilizar. As multas passam-se a quem conteste a abordagem ou repita as infrações".

Caso alguém saia de casa sem as declarações necessárias enfrenta uma multa de até 135 euros.