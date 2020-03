Itália vê luz ao fundo do túnel

Os italianos continuam recolhidos em casa, à espera que o pesadelo acabe... E agora começam a ver a luz ao fundo do túnel, depois de o número de mortes causadas pelo novo coronavírus ter caído nos últimos dois dias. As medidas de contenção parecem estar a fazer efeito, mas as autoridades de saúde ainda pedem prudência.

"Hoje é talvez o primeiro dia positivo deste mês muito duro. Ainda não é tempo de relaxar ou de cantar vitória. Pelo contrário, talvez seja a altura em que temos de estar mais concentrados do que nunca, mas talvez estejamos a fazê-lo, porque vemos, de facto, uma luz ao fundo do túnel", afirmou Giulio Gallera, ministro da Saúde da Lombardia.

Profissionais de saúde da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do surto do novo coronavírus, partilharam a sua experiência no combate à pandemia com instituições médicas italianas e alemãs, por videoconferência.

Cuba e Rússia também enviaram ajuda e profissionais de saúde para Itália.

Na segunda-feira, o Papa rezou pelos que já estão a sentir os efeitos económicos da pandemia de coronavírus e pediu aos crentes fé, perseverança e coragem.