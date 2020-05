Clubes da I Liga retomam treinos

Com o início do desconfinamento em Portugal, os clubes da I Liga de futebol retomaram os treinos com vista a preparar a retoma do campeonato nacional, prevista para o dia 30 de Maio, caso seja aprovada pela Direção Geral de Saúde.

O levantamento do estado de emergência no país permite o regresso aos relvados, mas não antes dos jogadores serem submetidos a testes imunológicos e com a garantia de que as 10 jornadas que faltam para cumprir a época vão decorrer à porta fechada.

O Porto lidera atualmente a tabela, mas apenas com um ponto de vantagem sobre o Benfica. O Sporting de Braga e o Sporting ocupam a terceira e quarta posição.

Já a II Liga foi definitivamente suspensa, tendo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional decidido subir à I Liga o Nacional e o Farense, que lideravam a tabela quando o campeonato foi interrompido.