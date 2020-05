Eurogrupo aprova linhas de crédito aos países afetados pela pandemia

Os países da zona euro atingidos pela pandemia do coronavírus vão ter acesso a linhas de crédito a bom preço, através do Mecanismo Europeu de Estabilidade e que vão poder ser utilizadas até ao final de 2022.

Foi esse o acordo a que ministros das Finanças do conjunto de países chegaram, na reunião desta sexta-feira. Os empréstimos podem ser de até 2% do Produto Interno Bruto.

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, explicou: "Os Estados-Membros que solicitem apoio têm de se comprometer a utilizar este instrumento para financiar os custos internos diretos e indiretos relacionados com a cura, prevenção e cuidados de saúde relacionados com a Covid 19. Não há outros condicionamentos associados à utilização deste mecanismo".

Estima-se que a epidemia cause danos quase inéditos nas economias europeias, com fortes descidas no PIB e um grande impacto no mercado de emprego. Ainda é cedo para prever um panorama completo dos efeitos económicos.