Sainz assina por duas temporadas com a Ferrari

Chegou a hora de Carlos Sainz Jr. domar o "cavalino rampante" na Fórmula 1. O espanhol assinou com a Ferrari para assumir os comandos de um monolugar da escuderia italiana por duas temporadas a partir de 2021.

Sainz, de 25 anos, filho do bicampeão do mundo de ralis, vai assim ocupar o lugar deixado vago pelo tetracampeão mundial Sebastian Vettel e ser companheiro do monegasco Charles Leclerc.

Deixa a McLaren, uma equipa que já tem substituto. Aos 30 anos, Daniel Ricciardo vai fazer rugir os motores da Mercedes na equipa britânica e deixa para trás a Renault.

Mas isso vai apenas acontecer no próximo ano. Para já, os pilotos vão ter que defender as atuais equipas. Incerto é ainda o futuro de Sebastian Vettel. O alemão não renovou com a Ferrari e a sua presença na prova rainha do automobilismo está tremida.