Covid-19: Portugal regista mais 7 mortos e 310 casos nas últimas 24h

A pandemia de Covid-19 já infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em pelo menos 188 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, este novo coronavírus estará ligado a mais de 417 mil mortes. Cerca de 3,4 milhões de pessoas já recuperaram da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Recorde aqui as notícias do dia:

14h28 (CET): Pandemia gerou número mais baixo de pedidos de asilo à União Europeia em 12 anos

As restrições devido à pandemia de Covid-19 geraram, em abril, o número mais baixo em 12 anos de pedidos de asilo à União Europeia (UE), num total de 8.730 solicitações, menos 87% do que no início do ano.

As solicitações foram, principalmente, feitas por sírios (1.685), afegãos (780), iraquianos (701) e turcos (483).

O Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo admite que a pandemia de Covid-19 “conduziu a uma redução significativa dos atrasos em alguns países”, mas prevê que “os pedidos aumentem lentamente nos próximos meses”, o que já se verificou em maio.

14h17 (CET): Portugal e Espanha mantêm fronteiras até 30 de Junho, mas abrem mais quatro pontos de passagem

Portugal e Espanha acordaram a abertura de mais quatro pontos de passagem na fronteira, nomeadamente em Melgaço, Monção, Miranda do Douro e Vila Nova de Cerveira, anunciou o Ministério da Administração Interna.

Nos dias úteis, entre as 7:00 e as 2:h00, passam a existir as seguintes novas passagens entre os dois países:

– Melgaço, Lugar do Peso, km 19,800, EN 202;

– Monção, Avenida da Galiza, km 15,300, EN 101;

– Miranda do Douro, km 86,990, EN 218;

– Vila Nova de Cerveira, km 104,500, EN 13.

Estes quatro novos Pontos de Passagem Autorizados juntam-se a Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Termas de Monfortinho, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho e Castro Marim, que funcionam em permanência.

13h55 (CET): Portugal regista mais 7 mortos e 310 casos associados à Covid-19

Nas últimas 24 foram identificados mais sete vítimas mortais e 310 infetados de Covid-19 em Portugal, elevando para 35.910 o número total de óbitos no país, desde o início da pandemia, e o número de casos confirmados para 1.504.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas recuperaram mais 260 pessoas no país. No total, 22.002 doentes da Covid-19 já foram curados.

Neste momento, em Portugal, há ainda 415 pessoas internadas (menos duas do que ontem), das quais 70 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (mantendo-se o mesmo número de doentes nestes serviços no espaço de um dia).

13h45 (CET): Rússia ultrapassa os 500 mil infetados

Os últimos dados oficiais apontam para 502.436 infetados, sendo o terceiro país mais atingido pela pandemia de Covid-19, só ultrapassado pelos Estados Unidos e pelo Brasil, refere a agência de notícias France Presse.

Nas últimas 24 horas, as autoridades registaram 174 mortes pelo vírus, que fizeram subir o número de óbitos para 6.532. Por outro lado, há já mais de 261 mil pessoas curadas.

A cidade de Moscovo, epicentro da epidemia de Covid-19 no país, iniciou o período de desconfinamento na terça-feira, mas as autoridades têm registado o aparecimento de novos casos de infeção.

13h30 (CET): Bélgica regista nova subida de casos e de mortes pela Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, foram registados nas últimas 24 horas, 142 novos casos (mais 10 em relação a quarta-feira), para um total de 59.711.

Também nas últimas 24 horas, foram reportadas 16 mortes (mais seis do que no dia anterior), o que totaliza 9.636 óbitos suspeitos ou confirmados de coronavírus SARS-CoV-2.