Rendez-vous: a agenda cultural europeia

A fusão entre artes visuais e performativas é o ponto de partida da exposição o "Estado das Artes" (State of the Arts). Até 16 de agosto, o "Art and Exhibition Hall" de Bona, na Alemanha, oferece uma experiência holística que envolve todos os sentidos, combinando diferentes disciplinas artísticas com instalações e performances. A dança, o teatro, os vídeos, a linguagem, as artes visuais e a música criam obras multimédia que permitem ao público tornar-se parte integrante do processo criativo.

"Infected!" é o nome da exposição presente no Rijksmuseum Boerhaave de Leiden, nos Países Baixos. Em tempo de pandemia, oferece uma reflexão sobre o impacto das doenças contagiosas na vida das pessoas e como não podia deixar de ser sobre a Covid-19.

A mostra propõe um equilíbrio entre saúde e riscos, entre exclusão social e compaixão, deixando muitas perguntas no ar. Para ver até 9 de janeiro de 2022.

Em Paris, o Centro Pompidou presta homenagem a "Christo" no rescaldo da morte do artista, no final de maio. A mostra passa em revista, até 19 de outubro, o período parisino do mestre que "embrulhou" monumentos como a Pont-Neuf e da esposa, a também artista Jeanne-Claude. Em 2021, o Arco do Triunfo também será "embrulhado."

"De Dürer a Matisse." Até 1 de novembro, a exposição apresenta, em Moscovo, desenhos selecionados da coleção do Museu Estatal Pushkin de Belas Artes, cobrindo cinco séculos de arte.

Uma viagem por diferentes estilos e técnicas gráficas que passa em revista trabalhos de artistas italianos, franceses, alemães, russos ou flamengos.