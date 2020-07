Festival Internacional de Cinema de Veneza anuncia seleção

A Mostra de Veneza, o festival de cinema mais antigo do mundo, tem data marcada para o início de setembro. A direção divulgou a seleção oficial. São 18 produções de todo o mundo em competição pelo Leão de Ouro em Itália. Os filmes "Listen", de Ana Rocha de Sousa, e "The Shift", de Laura Carreira, integram a seleção oficial.

Na última edição "Joker", com Joaquin Phoenix foi um dos filmes que deu que falar. Este ano, serão menos as estrelas presentes, devido à crise sanitária, mas não menos brilhantes. O evento apresenta algumas modificações para poder cumprir os protocolos de segurança.

Este ano, as mulheres também estão no topo da lista. A realizadora Ann Hui e a atriz Tilda Swinton vão ser distinguidas com um prémio carreira, um Leão de Ouro de honra que reconhece décadas de dedicação ao mundo do cinema.

Entre as presenças mais esperadas está a atriz Helen Mirren, que vai apresentar o filme "The Duke" fora da competição - uma comédia passada nos anos 60.

Cate Blanchett será a presidente do júri desta 77.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza que, se tudo correr bem, acontece no Lido entre 2 e 12 de setembro. Perante o cenário mundial, organização de Veneza decidiu unir forças com outros festivais e escolher a colaboração em vez da competição.