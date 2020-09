Panorâmico de Monsanto herda obras de arte pública

De restaurante, a miradouro e palco do festival Iminente, o Panorâmico de Monsanto renasce como galeria de arte pública.

O Oficina Iminente, versão alternativa do festival em ano de pandemia, converteu o espaço em residência artística entre 9 e 19 de setembro.

Em conjunto com a plataforma cultural Underdogs, promoveu igualmente a criação de um "parque de esculturas" no local. Nasceram peças como "Igualdade", da autoria de AkaCorleone. Pedro Campiche, o artista visual por detrás do nome de código, deu uma nova vida ao vitral da escadaria redonda do edifício, propondo, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre as questões de igualdade que continuam por resolver.

Tamara Alves trouxe para a realidade uma pintura da exposição que a artista apresentou na galeria Underdogs, no início do ano. Um carro e um lobo, em comunhão com a natureza, são a forma da artista promover uma reflexão sobre sentimentos fortes e o nosso instinto animal, dominados pela paisagem envolvente que se apodera de tudo.

Add Fuel, nome de código do artista visual e ilustrador Diogo Machado, assina a criação de uma estrutura metálica exterior, com diferentes camadas que conjugam a sombra com a luminosidade do dia.

Já a artista plástica Wasted Rita apresenta no interior do edifício uma cama de betão repleta de mensagens antifascistas, antirracistas e antimisóginas que marcaram o ano.

"[Foi] inspirada na falsa ideia de fim do mundo e no ano apocalíptico de 2020. Foi pensada para estar neste sítio. É uma cama de betão que tem alguns livros e revistas em betão sobre a cama com capas com algumas mensagens sobre 2020."

No local há ainda uma instalação temporária de homenagem ao ator Bruno Candé, baleado em julho.

O " parque de esculturas" está relacionado com o programa de Arte Pública que a galeria Underdogs desenvolve com a Câmara Municipal de Lisboa e a Galeria de Arte Urbana.