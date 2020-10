Dificuldade em compreender rótulos dos produtos contribui para desperdício alimentar

No âmbito da estratégia Do Prado ao Prato, a Comissão Europeia pretende propor metas juridicamente vinculativas para reduzir o desperdício alimentar até 2023. Uma das prioridades é rever as regras sobre datas de validade dos produtos alimentares.

Na Holanda, o projeto Refresh, financiado pela UE, realizou uma campanha televisiva para explicar as diferentes datas de validade dos alimentos.

"Os estudos mostram que cerca de 50 por cento dos consumidores europeus não conhecem bem o significado das datas de validade. Na Holanda, cerca de quinze por cento do que as pessoas deitam fora, em casa, deve-se à dificuldade em compreender os rótulos. Por isso, lançámos uma campanha para explicar a diferença de rotulagem. Quando está escrito 'consumir até tal data' significa que é preciso comer o alimento antes da data mencionada. No caso da menção "consumir de prefência antes de tal data' trata-se apenas de uma garantia de qualidade. O consumidor pode cheirar e provar para ver se o produto ainda está bom", explicou Toine Timmermans, coordenador do projeto Refresh.

"Estamos a trabalhar com a indústria para conceber um logotipo que seja muito claro para os consumidores, para distinguir os produtos que devem ser consumidos antes de uma determinada data dos outros. Estamos a trabalhar com a indústria nacional para ver se podemos apoiar ainda melhor os consumidores com uma rotulagem muito clara e com uma imagem que mostre bem o que significam as diferentes datas", acrescentou o responsável.