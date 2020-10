Grand Slam de Budapeste: mais um dia épico de judo e bronze para Bárbara Timo

Segunda jornada do Grande Slam de Budapeste, dia da cerimónia oficial de abertura da prova e mais um dia épico de Judo.

O ouro pregado nas costas da campeã olímpica Tina Trstenjak (-63kg) brilhou novamente. A eslovena defrentou a venezuelana Anriquelis Barrios, e reinou suprema vencendo de forma clássica no tapete.

A judoca foi premiada pelo responsável do Gabinete do Primeiro-Ministro da Hungria, Dr. Gergely Gulyás.

Foi difícil regressar depois de 8 meses e a prova hoje foi muito competitiva, mas estou muito feliz. Tina Trstenjak

A croata Barbara Matic lutou frente á francesa Margaux Pinot na final de -70kg. Após assumir a liderança, manteve-se calma e firme, reivindicando a sua primeira medalha de ouro no Grand Slam.

A Secretária de Estado do Desporto da Hungria, Tünde Szabó, entregou a medalha á judoca.

Nos -81kg masculinos, Vedat Albayrak mostrou concentração no combate com o medalhista mundial e olímpico Antoine Valois-Fortier, do Canadá. Um forte contra-ataque, seguido da transição para a luta no tapete, concedeu-lhe aquele que foi também o seu primeiro título do Grand Slam. Um regresso em força para o potente judoca turco.

O Presidente da Federação de Judo da Turquia, Sezer Huysuz, condecorou o judoca.

Há muito tempo que estava à espera do momento certo, que chegou hoje. Depois da primeira pontuação, apostei nas técnicas Ne-waza no momento certo e com um bom resultado. Vedat Albayrak

O azeri medalhista de prata mundial e olímpico Rustam Orujov esteve à medida do desafio em -73kg e conquistou o ouro, apesar da resistência do suíço Nils Stump, com dois golpes fantásticos: um Ouchi giratório, seguido dum inteligente Sumi Gaeshi, com que pagou os seus respeitos ao Grand Slam.

O judoca foi condecorado por Lisa Allan, Gerente de Competições da Federação Internacional de Judo.

O momento do dia

O nosso momento do dia coube á campeã mundial de Júniores, Szofi Ozbas. Recém-chegada aos séniores, a húngara teve um óptimo desempenho nos -63kg e ficou radiante ao arrebatar uma medalha de bronze merecida contra a experiente Catherine Beauchemin-Pinard, do Canadá.

Bárbara Timo conquista bronze

A judoca portuguesa Bárbara Timo, vice-campeã mundial, conquistou a medalha de bronze na categoria -70kg. Bárbara Timo impôs-se por ippon à porto-riquenha Maria Pérez, vice-campeã mundial em 2017.

Na sexta-feira, primeiro dia da prova, Rodrigo Lopes conquistou também uma medalha de bronze, em -60 kg.

A competição termina no domingo com os combates das categorias mais pesadas, nas quais estarão em prova quatro judocas lusos: Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e Vasco Rompão (+100 kg).