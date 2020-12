Sébastien Ogier consegue sete títulos em oito anos

E vão sete títulos em oito anos: Sébastien Ogier sagrou-se, mais uma vez, campeão de pilotos no mundial de ralis.

O piloto francês da Toyota garantiu o título com a vitória no Rali de Itália, o último de uma temporada diferente de todas as anteriores, devido ao coronavírus. Ogier tem agora tantos títulos no mundial de ralis como Lewis Hamilton e Michael Schumacher no mundial de Fórmula 1 e está a dois campeonatos de igualar a marca do compatriota e homónimo Sébastien Loeb, campeão por oito vezes.

Ott Tänak, da Estónia, em Hyundai, foi segundo no rali e ficou em terceiro no mundial de pilotos. Com Dani Sordo, que completou o pódio em Itália, deu à marca sul-coreana o título de construtores.

O britânico Elfyn Evans, companheiro de equipa de Ogier na Toyota, estava em luta pelo título, mas perdeu as esperanças depois de um acidente, no sábado, que o atirou para o 26´º lugar no rali. Ficou em segundo no mundial de pilotos.