Ogier vence último mundial de combustão do WRC

Sébastien Ogier e o copiloto Julien Ingrassia conquistaram pela oitava e última vez o título de campeões do mundo de ralis. A dupla francesa vai colocar um ponto final na parceria e separa-se da melhor forma.

Numa temporada em aberto até à última prova, este rali de Monza, em Itália, mudou seis vezes de líder, mas o topo da tabela geral acabou como começou esta derradeira prova do mundial.

Ao volante de um Toyota Yaris, a dupla Ogier-Ingrassia conseguiu recuperar inclusive de um choque sofrido já este domingo manhã, que lhes custou parte da carroçaria, e viria a vencer o decisivo rali.

Desde o primeiro triunfo da carreira no WRC, celebrado em Portugal, em 2010, a dupla gaulesa colecionou 54 vitórias no mundial de ralis, cinco delas esta época, e encerrou nos Alpes italianos a parceria com oito títulos mundiais.

"Sinto-me de certa forma vazio neste momento porque são sempre temporadas exaustivas. Demos tanto de nós. Tenho mesmo de ir ter com cada membro da equipa e manifestar-lhes o meu muito obrigado porque sem eles não éramos nada. Eles também são campeões do mundo. Nós somos campeões de construtores, pilotos e copliotos", afirmou o octacampeão no final.

Na segunda posição, ficou Elfyn Evans. Também ao volante de um Toyota Yaris, o galês manteve a pressão sobre Ogier neste Rali de Monza, mas não conseguiu destronar o francês do primeiro lugar.

O pódio do Rali de Monza ficou completo com o espanhol Dani Sordo e do WRC 2021 com o belga Thierry Neuville.

Este foi o último mundial de ralis com motores exclusivamente de combustão. No próximo ano, o WRC abre o capô aos motores híbridos.