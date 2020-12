Seis atores, um prémio

Seis atores europeus com papéis memoráveis. Um deles vai para casa com o prémio de melhor interpretação masculina nos Prémios do Cinema Europeu.

Viggo Mortensen, dinamarquês-americano, é talvez o mais famoso da lista. É nomeado pelo filme "Falling", que ele próprio realizou, em que interpreta um homossexual em conflito com a família.

Da Polónia, Bartosz Bielenia é nomeado por "Corpus Christi", em que faz o papel de um ex-condenado que se torna padre numa pequena aldeia.

Goran Bogdan é o primeiro croata nomeado para o prémio de melhor ator. Em "Father" ("Otac"), faz o papel de um pai que luta por recuperar os filhos.

Outra superestrela em competição é Mads Mikkelsen. Em "Another Round" ("Druk", no original, apresentado em França como "Drunk"), o dinamarquês tem o desafio de interpretar um alcoólico.

Fazer de conta de que não se está bêbado é uma excelente forma de interpretar um bêbado. Mads Mikkelsen Ator

"Penso que fazer de conta de que não se está bêbado é uma excelente forma de interpretar um bêbado. Mas no filme há também o nível da loucura, em que já não se importa que toda a gente o veja bêbado. Uma coisa que aprendi depressa é que, quando caímos, nunca caímos com as mãos. Vamos sempre com a cara ao chão. Prometo que vou usar um fato no sábado e vou beber uma cerveja. Vou aproveitar a atmosfera", contou Mikkelsen ao editor de cultura da euronews, Wolfgang Spindler.

O italiano Elio Germano está nomeado por representar, em "Hidden Away" ("Volevo nascondermi") - o pintor Antonio Ligabue, um dos mais importantes da corrente naif, que acabou internado numa clínica psiquiátrica.

Luca Marinelli está nomeado pelo papel do escritor Martin Eden, no filme com esse mesmo nome, baseado na obra homónima de Jack London.