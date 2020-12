Airbus é o maior fabricante de aviões do mundo

A Airbus deverá bater a Boeing e tornar-se na maior fabricante de aviões do mundo pelo segundo ano consecutivo.

A empresa termina 2020 com novas entregas do A380 à companhia aérea Emirates, apesar de uma queda provável de cerca de 35% nas entregas finais por causa da pandemia. Com a incerteza a dominar o mercado mundial da aviação, a Airbus deverá garantir mais de 550 entregas este ano

Esta terça-feira, não houve relatos de falhas nas entregas ou na produção. Em declarações à agência Reuters, um porta-voz da Airbus garantiu que a empresa continua a funcionar normalmente, mesmo com as restrições impostas por causa da nova variante do coronavirus identificada no Reino Unido.