"Está feito": Johnson assinou o acordo pós-Brexit

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson assinou esta quarta-feira o acordo comercial e de cooperação com a União Europeia, abrindo caminho para um novo relacionamento com o bloco e finalmente completar o Brexit.

"Ao assinar este pacto, estamos a cumprir o desejo soberano do povo britânico de viver sob as suas próprias leis, elaboradas pelo seu próprio parlamento eleito", disse Johnson numa mensagem divulgada no Twitter.

O governo britânico ratificou o tratado com esta assinatura, enquanto as duas câmaras legislativas esperam concluir o processo de tradução dos compromissos assumidos hoje em Bruxelas para o direito britânico.

"O acordo está feito."

Com 521 votos a favor e 73 contra, a Câmara dos Comuns aprovou o acordo também esta quarta-feira e espera-se que a Câmara dos Lordes dê a sua aprovação nas próximas horas.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, tinham assinado previamente o texto durante a manhã. O documento foi levado de Bruxelas para Londres num avião da Força Aérea Britânica.

As disposições do pacto entrarão em vigor após o fim do período de transição de Brexit às 23.00 GMT desta quinta-feira, 31 de dezembro.

As 1.246 páginas do novo tratado cobrem o comércio entre os dois lados do Canal, a cooperação em áreas como a segurança e os direitos dos cidadãos, a partir de 2021,.