Morreu Mary Wilson uma das vozes supremas das "Supremes"

"Where Did Our Love Go": uma pista de 1964 que colocou o som da Motown nas pistas de todo mundo. Uma melodia que fica. E uma voz suprema que parte. Mary Wilson das "Supremes" faleceu na segunda-feira em Las Vegas, aos 76 anos.

Diz que o grupo não fazia ideia do sucesso, quando a música foi lançada - que estavam apenas a começar. Felizes e a fazer uma grande digressão. Mas o disco subiu nas tabelas e passaram a ser estrelas. Recorda que em vez de irem para casa de autocarro foram de avião. Foi a primeira viagem de avião delas. Que foram a voar até casa e que realmente conquistaram um grande sucesso.

Mary Wilson, Florence Ballard e Diana Ross foram consideradas o trio feminino mais popular de sempre nos Estados Unidos nos anos 60 e abriram a porta da inspiração às Destiny's Child.

Mary Wilson: um clássico, com cheirinho a vinil que colocou a própria carreira a rodar a todo o sucesso. Em 1988, conquista uma estrela no Passeio da Fama em 2021 fica eternizada, para sempre, no passeio das estrelas.