Embaixador italiano vítima de emboscada mortal na RDC

Uma emboscada que levou a vida do embaixador italiano Luca Attanasio na República Democrática do Congo quando fazia uma visita ao terreno com o Programa Alimentar Mundial perto da cidade de Goma, capital da província de Kivu do Norte.

Uma testemunha conta o que viu. "Eles conseguiram alvejar o embaixador, dispararam contra o motorista e o responsável pela segurança do embaixador, que acabou por morreu no campo. E logo depois surgiram as forças armadas, conseguiram resgatar o embaixador e levaram-no para Goma par aos cuidados intensivos", disse explicou o cidadão congolês à Africanews.

Luca Attanasio não resistiu e morreu, vítima de vários tiros no abdómen. Tinha 43 anos. Além da morte do diplomata, do guarda-costas e do motorista, quatro pessoas foram sequestradas, uma foi resgatada mais tarde.

O Presidente congolês Félix Tshisekedi condenou o ataque e prometeu uma investigação. O governo suspeita ter sido uma ação dos rebeldes das Forças democráticas de libertação do congo.