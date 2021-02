Embaixador italiano morto em ataque na República Democrática do Congo

Uma emboscada contra duas viaturas no norte da República Democrática do Congo provocou a morte do embaixador Italiano naquele país.

Luca Attanasio tinha 43 anos e não resistiu aos ferimentos provocados por balas disparadas por homens armados não identificados esta manhã.

Embaixador Luca Attanasio ITALIAN FOREIGN MINISTRY HANDOUT/EPA

O embaixador estava de visita ao terreno com o Programa Alimentar Mundial (PAM), no norte de Goma, capital do província Kivu do Norte.

Baleado no abdómen foi transportado para um hospital de Goma onde acabou por morrer. O guarda-costas e o condutor também perderam a vida.

O ministério dos Negócios Estrangeiros italiano anunciou que o diplomata seguia com a Monusco, missão da ONU no país, dado desmentido por uma fonte local das Nações Unidas, que explicou que Luca Arratanasio estava na companhia de elementos do PAM.