Procura britânica dispara na procura do Turismo do sul europeu

Sem tempo a perder, bastou Boris Johnson apresentar o plano de desconfinamento no Reino Unido e os britânicos já estão na corrida às reservas para férias no sul da Europa. Portugal, Espanha, Grécia e Itália são apenas alguns dos países que sentiram o disparo da procura no setor do turismo.

A Associação de Hotéis de Benidorm confirma. Os próprios Hotéis também. Carlos Bárcenas, diretor comercial dos Hoetéis Servigroup, diz que "as reservas aumentaram 565 % em relação ao mesmo dia da semana anterior e são reservas com origem no Reino Unido".

Mas ainda não é para já. Turistas britânicos procuram-se no sul da Peninsula Ibérica pelo menos nos próximos dois meses e meio. Juan José Perez Parker, presidente da Associação de Operadores de Turismo de Benidorm e Costa Blanca (AVIBE), afirma que dependem diretamente e indiretamente dos turistas britânicos e o governo britânico afirmou que até meados de Maio, pelo menos, não vai começar. Então, até essa data, Benidorm não vai retomar a sua atividade normal".

A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo também confirma os dados. Os operadores e as companhias aéreas esfregam as mãos de contentes mas nada está garantido os planos de confinamento podem ser alterados, de acordo com o evoluir da pandemia.