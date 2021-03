Hospital móvel garante cuidados de saúde em locais isolados de Espanha

Tamanho do texto

Na região rural de Baztan, em Espanha, perto da fronteira francesa, é possível ter acesso a cuidados de saúde graças um hospital móvel.

A aldeia de Oronoz-Mugaire tem cerca de 500 habitantes. O hospital mais próximo fica a uma hora de carro. No início de fevereiro, um camião francês chegou à praça da aldeia com o primeiro hospital móvel transfronteiriço da Europa.

A estrutura faz parte de um projeto europeu transfronteiriço que visa promover um acesso igualitário a tratamentos médicos em situações de emergência.

Projeto europeu reúne Espanha e França

O projeto europeu Egalurg tem um orçamento total de 2,3 milhões de euros. Desse montante, cerca de 1,5 milhões provêm da Política de Coesão Europeia. Atualmente, o hospital móvel ocupa-se da vacinanação da Covid 19.

"Nunca tínhamos ouvido falar de um recurso deste tipo. Estamos muito felizes, porque estamos a viver uma etapa histórica. É muito gratificante vir às aldeias vacinar os grupos mais vulneráveis porque é o início do fim desta situação. Estamos mais perto da normalidade", disse à euronews, Carmen Lacalle Valencia, uma das enfermeiras da equipa de vacinação.

As pessoas vulneráveis e os cuidadores integram a lista de pessoas prioritárias.

"A imensa maioria das pessoas estava à espera da vacina. Tanto as pessoas vulneráveis como os familiares que tomam contam delas estão ansiosos porque têm medo de contaminar as pessoas frágeis sem saberem, porque podem ser assimtomáticos e e têm receio que o parente morra por causa deles”, afirmou Inaki Marcos Zamora, médico do centro de saúde da localidade espagnola.

Um hospital móvel autónomo e versátil

O hospital móvel funciona em total autonomia a nível energético. "Esta carrinha está equipada com respiradores, monitores, e até aparelhos de ecografia, que agora não estão a ser usados no âmbito da vacinação. Mas este espaço pode ser transformado numa unidade de urgência. E dependendo do desastre, pode acolher até 18 pacientes”, disse à euronews Diego Reyero Díez, responsável de transporte médico de emergência.

A principal característica do hospital móvel é a versatilidade. A estrutura tem sido usada em França, em Bayonne e na Haute Garonne, para aliviar as urgências hospitalares ou para realizar a despistagem do vírus da Covid 19.