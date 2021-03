BCE compra dívida para reduzir risco

O Banco Central Europeu vai reforçar a compra de títulos de dívida na Zona Euro. Anúncio feito esta quinta-feira pela presidente do BCE. Christine Lagarde diz que o objetivo é dinamizar as economias europeias, que ficam expostas a mais riscos com o atraso do programa de vacinação contra a Covid-19, mas mostra-se mesmo assim otimista.

"Olhando para o futuro, as campanhas de vacinação em curso, juntamente com o abrandamento gradual das medidas de contenção - salvo outros desenvolvimentos adversos relacionados com a pandemia - sustentam a expectativa de uma recuperação firme da actividade económica no decurso de 2021," afirmou no final da reunião do Conselho de Governadores.

A presidente do Banco Central Europeu assume que constitui um "risco" para a economia a recente subida dos juros das dívidas soberanas. A compra de títulos pelo BCE deverá fazer baixar o mercado de novo.

O Conselho de Governadores decidiu ainda manter as taxas de juro, mas sinalizou que o cenário vai mudar com a retoma o que pode acontecer já no próximo trimestre.