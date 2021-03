ONU e UE mobilizam verbas para vítimas da guerra na Síria

São precisos pelo menos oito mil milhões de euros para fazer face, em 2021, à emergência humanitária em que se encontra mais de metade do povo sírio.

O valor foi pedido pela ONU, co-organizadora, com a União Europeia, da quinta Conferência de Doadores para a Síria e a Região, que reuniu, online, representantes de mais de 50 países e organizações financeiras.

A União Europeia prometeu contribuir com 560 milhões de euros e o chefe da diplomacia, Josep Borrell, pediu ao regime de Bashar Al-Assad que aceite levar a cabo eleições livres e justas, ao fim de dez anos de conflito.

"Os sírios devem poder decidir sobre o futuro da Síria. O futuro da Síria não pertence a nenhuma das facções internas, nem a nenhuma das potência externas. Cabe aos sírios liderarem as negociações para realizar eleições sob os auspícios das Nações Unidas. O regime sírio deve tomar medidas nessa direção e, se o fizer, nós vamos responder-lhe", disse Josep Borrell, em conferências de imprensa, em Bruxelas.

UE com pouca influência diplomática na Síria

Se não o fizer, a União Europeia vai renovar, no final de maio, as sanções que estão em vigor contra o governo do presidente Bashar Al-Assad, no poder há 20 anos.

Mas há analistas que duvidam do poder diplomático do bloco europeu na negociação política mediada pela ONU com vista a fazer uma revisão da constituição da Síria.

"Se olharmos para o papel da União Europeia no passado, na última década, podemos afirmar, categoricamente, que tem sido um ator humanitário muito importante, até mesmo líder nessa matéria, tendo em conta a quantidade de dinheiro aplicada no conflito na Síria, seja para assistência no interior do país como na ajuda aos países da vizinhança que receberam refugiados sírios. No entanto, ao nível político, a União não tem tido capacidade para influenciar o processo de negociação política", explicou Armenak Tokmajyan, analista político no Centro Carnegie para o Médio Oriente, em Beirute (capital do Líbano).

O conflito matou mais de meio milhão de pessoas e gerou um fluxo de refugiados que teve impacto sócio-económico nos países vizinhos, mas também impacto político na Uniao Europeia, que ficou dividida sobre a redistribuição de requerentes de asilo.

Cerca de 13 milhões sírios precisam de assistência, tendo a pandemia de Covid1-9 agravado a crise humanitária no último ano. Os preços dos alimentos aumentaram 222% em relação ao ano passado.

Nove em cada dez pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza e no noroeste da Síria, uma área controlada pelos rebeldes, quase três quartos dos 4,3 milhões de residentes vivem em insegurança alimentar.

"Foram dez anos de desespero e devdesastre para os sírios", disse o chefe humanitário da ONU, Mark Lowcock. “Agora as condições de vida estão em queda livre, há declínio económico e a Covid-19, sendo o resultado mais fome, desnutrição e doenças", acrescentou.