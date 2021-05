Amazon compra MGM por 7 mil milhões de euros

A Amazon acaba de se dotar de uma arma superpoderosa na luta contra a Netflix no campo dos serviços de streaming, ao anunciar a compra dos míticos estúdios de Hollywood Metro Goldwyn Mayer. Com esta compra, estimada em 8,4 mil milhões de dólares (7 mil milhões de euros), o grupo de Jeff Bezos pode acrescentar ao catálogo do serviço Amazon Prime Video mais de quatro mil filmes com o selo da MGM, incluindo as sagas de James Bond, Rocky ou ainda séries como The Handmaid's Tale.

Num comunicado, a Amazon diz que pretende preservar toda a herança da MGM e dar ao público um acesso mais alargado a todo o catálogo deste grupo. A Amazon, já presente, nos últimos anos, na produção e distribuição de cinema, fica também com os direitos de um dos filmes mais cobiçados deste desconfinamento, o último James Bond, "No Time To Die", cuja estreia, inicialmente prevista para o início do ano passado, foi várias vezes adiada devido à pandemia.

Com esta compra, a Amazon junta os filmes de James Bond, nomeadamente o último "No time to die", ao catálogo.

No campeonato dos serviços de streaming, a Amazon Prime Video é segunda, com 150 milhões de clientes, atrás da líder destacada do mercado, a Netflix, que conta com 204 milhões de subscritores. A Netflix não quer abrir mão deste primeiro lugar do pódio e pode gastar 17 mil milhões de dólares (14 mil milhões de euros), este ano, na compra e produção de conteúdos.