Combate medieval em Central Park

Uma vez por mês, um recanto do Central Park de Nova Iorque, nos Estados Unidos, torna-se um campo de batalha improvisado. Duas equipas de "cavaleiros medievais" defrontam-se ali mesmo: os Gladiators NYC e o Northern Hoard. Para ganhar uma ronda, uma equipa tem de colocar a outra no chão, com a ajuda de machados e outras armas. "Todos se juntam, lutam, divertem-se", explica um dos cavaleiros, que veio do viozinho estado de Massachusetts para lutar com a sua equipa.