Centenas de pessoas aguardam no Mediterrâneo por porto seguro

Mais de 800 pessoas foram resgatadas do Mediterrâneo, este fim de semana. Ainda com os migrantes a bordo à espera de um porto seguro para desembarcar, os navios humanitários "Ocean Vicking" e "Sea-Watch 3" dizem ter atingido o limite de capacidade e deixam o alerta: há ainda largas centenas de pessoas no mar à espera de serem salvas.

Após vários dias de resgate sem apoio das autoridades marítimas, a organização alemã Sea Watch informou que a Guarda Costeira italiana prestou apoio a algumas das embarcações à deriva.

Agora, a Organização Não-Governamental (ONG) teme ser bloqueada em qualquer porto europeu, devido ao número de pessoas que transporta.

Até ao momento, apenas uma das 263 pessoas a bordo do Sea-Watch 3 pôde desembarcar para assistência médica urgente.

Já de acordo com a ONG SOS Mediterranée, que dirige o Ocean Viking, dentro do navio estão atualmente pelo menos 555 resgatados, entre eles 33 menores, na maioria desacompanhados. O mais novo tem apenas três meses de idade.

A Organização Internacional para as Migrações revela, no seu mais recente relatório, que, na primeira metade do ano, pelo menos 1146 pessoas perderam a vida nas rotas marítimas europeias. O número corresponde a mais do dobro das mortes registadas no mesmo período nos mares às portas da Europa.