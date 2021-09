Banda desenhada espalhada por Bruxelas

Com o Festival de Banda Desenhada, começa a temporada cultural em Bruxelas. Por causa da pandemia, os organizadores mudaram a agenda do evento, que desta vez não fica limitado a um único fim-de-semana e ao mesmo local. A edição deste ano prolonga-se por um mês, até 10 de outubro, e oferece exposições em toda a cidade. Juntos, no festival, vão estar os nomes conceituados e os jovens talentos.

O diretor do departamento de turismo da capital belga explica que há mais de 10 exposições para ver. Uma das exposições, na galeria Anspach, celebra o 75º aniversário do Lucky Luke, a mítica personagem criada em Bruxelas. Micha Kapetanovic sublinha que objetivo é oferecer exposições abrangentes e apresentar a banda desenhada numa luz mais atual e mais contemporânea.

A Coreia do Sul é a convidada de honra este ano. A exposição “Speaking Through Comics" apresenta as diferenças gráficas entre as bandas desenhadas belga e coreana, mas sobretudo sublinha os pontos comuns que percorrem as duas sociedades.

Myeong-Hwan Shin, o curador da exposição, lembra que algumas bandas desenhadas expressam imagens diferentes, por vezes violentas, com linhas grossas ou, pelo contrário, com linhas finas feitas com lápis. “Ao seguirmos todas estas histórias podemos encontrar-nos, como se estivéssemos à frente de um espelho", diz Myeong-Hwan Shin

Apesar da covid-19, as sessões de assinatura, muito aguardadas pelos entusiastas, vão manter-se.