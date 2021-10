Empresa-mãe do Facebook muda de nome

A empresa Facebook mudou de nome e agora chama-se Meta. A notícia foi avançada esta quinta-feira por Mark Zuckerberg. O fundador e presidente do Facebook explicou que a rede social continua com o mesmo nome. O objetivo desta alteração é diferenciar a empresa-mãe de todas as redes sociais e aplicações e “englobar a visão de realidade virtual para o futuro” - o que Zuckerberg chama o "metaverso".

O que é o "metaverso"?

Zuckerberg descreveu o metaverso como um "ambiente virtual" no qual podemos entrar, em vez de apenas olharmos para um ecrã.

Irá também incorporar outros aspetos da vida em linha, tais como as compras e as redes sociais, de acordo com Victoria Petrock, uma analista que segue as tecnologias emergentes.

Zuckerberg diz esperar que o metaverso chegue a mil milhões de pessoas na próxima década. Será um lugar onde as pessoas poderão interagir, trabalhar e criar produtos e conteúdos no que ele espera que seja um novo ecossistema que crie milhões de empregos para os criadores.