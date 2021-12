"Estado da União": Variante Ómicron e implicações em destaque

Esta semana, uma nova palavra entrou no léxico europeu: Ómicron.

Descoberta na África do Sul, a nova variante do coronavírus, fortemente mutada, foi detetada - sabe-se agora - na Europa vários dias antes do que se conhecia. Neste momento, a estirpe está a circular praticamente por todo o continente.

No calor do momento, vários governos decretaram a suspensão de voos de países da África Austral com destino à União Europeia, semeando o caos nos aeroportos e transformando num pesadelo os planos de muitas pessoas para o Natal.

O fato é que os especialistas consideram que, nesta fase, as proibições de viagens são "ridículas." A nova variante e as respetivas implicações estão em destaque em mais uma edição do programa "Estado da União."