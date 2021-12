"Não façam grandes grupos": O apelo dos governos para as festividades

São cada vez mais os países da União Europeia a impor restrições contra a covid 19 durante as festividades, numa altura em que a variante omicron já é responsável pela maioria das novas infeções.

Na Bélgica, concertos, cinemas e outros locais de entretenimento não vão abrir portas no próximo fim de semana.

O anuncio foi feito pelo chefe de governo, Alexander De Croo, o qual apelou a um Natal "com a maior cautela possível". O Primeiro-Ministro pediu também aos belgas que "limitem o número de pessoas ao redor da mesa, não façam grandes grupos e façam um teste antes.".

Espanha "aperta" cerco ao vírus com máscara obrigatória

Em Espanha, usar máscara na rua vai voltar a ser obrigatório já a partir de amanhã. O governo de Pedro Sánchez quer também acelerar a vacinação para prevenir infeções graves. O governo reúne esta quinta-feira em Conselho de Ministros para aprovar as medidas anunciadas esta quarta-feira.

"A medida mais importante para enfrentar esta fase da pandemia é intensificar e acelerar o processo de vacinação, com destaque para a terceira dose de reforço.", disse o Primeiro-ministro numa conferência de imprensa ao país. Sánchez anunciou também que quer reforçar as equipas de vacinação com 150 equipas das forças armadas, para acelerar o processo.

Mas há quem recuse tomar a vacina. Barcelona foi esta quarta-feira à noite palco de mais um protesto. Centenas saíram à rua contra as medidas anunciadas pelo governo espanhol.

Do outro lado do Atlântico, nos EUA, foi autorizada a venda do primeiro comprimido contra a covid-19.

Desenvolvido pela Pfizer, o "Paxlovid" será vendido apenas com receita médica e deverá ser tomado no máximo cinco dias depois do surgimento os primeiros sintomas.