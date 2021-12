Primeiras celebrações de Ano Novo

A Austrália decidiu continuar com as festas do Ano Novo apesar de um aumento drástico de novos casos de covid-19.

As autoridades do país mantiveram a tradicional exibição de fogos-de-artifício do porto e da Ópera de Sydney.

Antes do início das celebrações, as autoridades sanitárias relataram um recorde de 32 mil novos casos. Por causa dos surtos de covid-19, as multidões foram muito menores do que nos anos pré-pandemia, quando cerca de 1 milhão de pessoas se juntavam em Sidney

Na vizinha nova Zelândia, em Auckland, uma exposição de luz recebeu 2022.

O país ainda não regista transmissão comunitária da nova variante do coronavírus, mas como precaução, as autoridades cancelaram vários espetáculos de fogo-de-artifício.