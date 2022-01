Em França, o ano novo implicou o regresso aos hábitos velhos. Desde esta sexta-feira que o uso de máscara é obrigatório em público, mesmo ao ar livre, nas zonas mais atingidas pela covid-19. A variante Ómicron esteve na origem de uma explosão no número de casos e a medida abrange as principais cidades do país.

Na Áustria, apesar da ameaça do Sars-Cov-2, o tempo ameno no fim do ano convidou as pessoas a vir para a rua mas os brindes ao ano novo tiveram de ser feitos fora de horas. Bares e restaurantes foram obrigados a fechar portas às 22 horas, na próxima semana o governo irá decidir se as medidas são para manter.

Em Israel, a luta contra a pandemia faz-se através das farmacêuticas. O país aprovou já a administração de uma quarta dose da vacina à fatia da população mais vulnerável, tendo ainda recebido o primeiro carregamento de comprimidos contra a covid-19.

Na Indonésia, para evitar aglomerações de pessoas nas ruas de Jacarta durante a noite de passagem de ano, as autoridades locais cortaram o mal pela raiz e fecharam as principais ruas da cidade. Quem tentasse circular era convidado a voltar a casa pelos quatro mil agentes destacados.