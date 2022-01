Intensos combates na Síria durante quatro dias

Quatro dias de intensos combates na Síria fizeram mais de 120 mortos. Os conflitos à volta da prisão de Gweiran na cidade de Hassakeh foram provocados por um ataque do Daesh na noite de quinta-feira - o maior desde a queda do seu "califado" há três anos.

Segundo informações do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, detonaram um carro-bomba no exterior enquanto os reclusos tentavam fugir. A maior parte das vítimas mortais eram combatentes tanto do grupo terrorista como das forças curdas na Síria.

A prisão, localizada no nordeste do país, é uma das maiores prisões jihadistas da Síria e está sob controlo das forças curdas. A libertação de prisioneiros é uma estratégia comum do grupo terrorista.

Os combates levaram à fuga de civis, com a aproximação das forças curdas dos alvos do Daesh. As pessoas fugiram do perigo durante dias enfrentando as baixas temperaturas na Síria.