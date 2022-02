Um cargueiro com bandeira do Panamá está a arder ao largo dos Açores, em Portugal, com mais de 3.500 carros a bordo, mas sem aparente perigo de que o fogo chegue aos tanques de combustível.

O incêndio terá começado na quarta-feira da manhã, altura em que foi enviado um pedido de ajuda. A Marinha portuguesa, com apoio da Força Aérea, lançou uma operação de socorro e resgatou horas depois os 22 membros da tripulação para o aeroporto da Horta.

Os tripulantes não necessitaram de ajuda médica e foram instalados numa unidade hoteleira da capital da ilha do Faial. De acordo com o capitão do Porto da Horta, esta quinta-feira não havia sinais de poluição nem perigo de que o fogo chegasse aos tanques de combustível, que "estão todos abaixo da linha de água e vedados".

A ameaça de poluição mantém-se, no entanto, por exemplo devido às baterias dos veículos a bordo. Na quinta-feira foi já enviado para o local "um rebocador e três técnicos" para uma primeira avaliação do estado do cargueiro.

Esta sexta-feira, é aguardada mais uma equipa especializada com "10 técnicos de uma empresa holandesa contratada pelo armador" para uma avaliação mais aprofundada e para começar a delinear um plano para rebocar o navio.

O navio, batizado "Felicity Ace", encontrava-se a navegar cerca de 90 milhas, o equivalente a quase 170 quilómetros, a sul da ilha do Faial, transporta mais de 3.500 veículos fabricados pelo grupo Volkswagen, incluindo 1.100 da marca Porshe, e ainda outros carros de luxo como Bentleys ou Lamborghinis.

De acordo com informações veiculadas por diversos meios de comunicação, nomeadamente nos Estados Unidos, ainda não é conhecido o estado dos veículos a bordo do navio, mas um email interno da fabricante, citado pelo portal Fortune, revela que alguns estarão em risco, nomeadamente os modelos Volkswagen GTI, Golf R e ID.4, que tinham como destino Houston, no Texas.

O cargueiro estava em trânsito de Emden, na Alemanha, para Davisville, em Rhode Island, nos Estados Unidos, onde alguns dos clientes destinatários dos veículos estão já a ser informados do futuro incerto da encomenda.

O "Felicity Ace" é um navio cargueiro de veículos lançado ao mar em 2005. Tem 199,9 metros de comprimento por 32,2 metros de largura e quase 18 mil toneladas de porte bruto, com um calado (parte do navio que fica submersa) de 9,2 metros.

Este incidente acontece quase três anos depois de um outro cargueiro transportando veículos do grupo Volkswagen ter afundado ao largo de La Rochelle, quando navegava de Hamburgo, na Alemanha, para Casablanca, em Marrocos, com alguns contentores a ter como destino finalo Brasil.

O navio italiano "Grande America" pegou fogo numa viagem em que transportava cerca de dois mil veículos, incluindo modelos de última geração da Porshe e da Audi, mas também alguns contentores com produtos perigosos, incluindo ácido sulfúrico.

Nesse incidente de 2019, o navio acabou por derramar óleo no mar, provocando uma mancha com 10 quilómetros de comprimento por um quilómetro de largura, que ameaçou as zonas balneares de Vendée até Biarritz. Algo que parece estar descartado agora no caso do "Felicity Ace".