Civis de Odessa aprendem a usar armas de fogo contra a Rússia

É com o hino nacional ucraniano que começam todos os treinos militares nos arredores de Odessa, preparados para civis ucranianos. Depois do hino são relembradas as regras de segurança. A 20 quilómetros da cidade, os treinos são dados todos os dias, desde o início da invasão russa.

Rostislav Dyakin, diretor do clube de tiro, defende que o treino de civis é muito importante, "porque agora estamos em guerra, porque há muitas armas, porque as armas podem chegar aos civis a qualquer momento e eles têm de ser capazes de as usar em segurança, de as usar correctamente contra o inimigo, de não se magoarem a si próprios, de não ferirem os seus entes queridos".

Alexandra Dolmatova é maquilhadora e rececionista num salão de beleza. Até ao início desta guerra nunca tinha pegado numa arma, mas a invasão do seu país pelas tropas russas mudou tudo..

"Infelizmente a situação neste momento é tal que temos de estar preparados para tudo. Por isso decidi fazer a formação para qualquer eventualidade, porque não quero ir a lado nenhum, quero ficar em casa. E, caso seja necessário, vou proteger a mim e à minha família".

Agora, Alexandra treina uma vez por semana. Mais de metade dos que passam pelos campos de treino acabam por prolongar a formação para integrar as unidades de defesa territorial.