Elon Musk aumenta capitais próprios no Twitter

Elon Musk já não vai financiar a compra do Twitter com ações da Tesla. A informação foi confirmada pelo bilionário num documento enviado ao regulador do mercado norte-americano. No texto, Musk explica que pretende usar capitais próprios para financiar mais de metade do negócio de cerca de 42 mil milhões de euros. No início Musk, disse que iria contribuir com cerca de 19,6 mil milhões de euros. Agora, aumentou o valor para 31,2 mil milhões de euros.

O homem mais rico do mundo está também em conversações com acionistas, incluindo o antigo CEO do Twitter Jack Dorsey, para compromissos de financiamento adicionais para financiar o negócio.