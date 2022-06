"A Arte das Ondas" capturada pela lente de Clark Little

O havaiano Clark Little é conhecido pelas esmagadoras fotografias da rebentação do mar em muitas praias do planeta e acaba de publicar um novo álbum com imagens captadas exatamente na quebra das ondas.

"The Art of Waves" ("A Arte das Ondas", em tradução livre) reúne mais de 150 fotografias selecionadas pelo próprio autor, documentando 15 anos de trabalho sob a força do mar.

A rebentação das ondas é muito bela e assustadora ao mesmo tempo. Eu costumava surfar na rebentação. É a minha zona de conforto. Clark Little Surfista e fotógrafo

O nome de Clark Luttle saltou para a ribalta mundial a reboque de um amigo de longa data. O norte-americano Kelly Slater é também o autor do prefácio deste novo álbum sobre as ondas de um fotógrafo a quem deu a mão para o promover nas redes sociais.

"Sun Curl" Clark Little via AP

"E ele simplesmente ultrapassou-me no número de seguidores", destaca o surfista mais famoso da história.

Slater considera Clark "muito focado naquilo para onde olha". "Até parece natural para ele e, um dia, decidiu começar a capturar esses momentos", recorda.

Por dentro do novo livro de Clark Little

A partir da rebentação, de dentro do mar, da margem, a "arte das ondas" pela lente de Clark Little já está disponível.