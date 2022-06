Irão diz-se pronto para retomar negociações com EUA sobre nuclear

O Chefe da Diplomacia da União Europeia diz que os EUA e o Irão estão perto de retomar as negociações sobre o acordo nuclear.

Josep Borrell visitou Teerão, onde reuniu com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão para discutir as ambições nucleares do país e o regresso ao acordo nuclear de 2015.

"Estamos preparados para retomar as negociações nos próximos dias." Hossein Amir-Abdollahian Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão

"Esperamos retomar as negociações nos próximos dias e quebrar o impasse. Já passaram três meses e precisamos de acelerar o trabalho.", afirmou o chefe da diplomacia da UE. "Estou muito feliz com a decisão tomada por Teerão e por Washington", concluiu Borrell.

Hossein Amir-Abdollahian, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, confirmou a vontade do executivo iraniano em retomar as conversações. "Estamos preparados para retomar as negociações nos próximos dias. O importante para o Irão é receber os benefícios económicos do acordo de 2015", disse Hossein Amirabdollahian.

Em 2018, o na altura presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu retirar o país do acordo de 2015, alegando que o Irão não estava a cumprir o programa nuclear.

Os EUA aplicaram sanções ao Irão, o qual respondeu na mesma moeda e saiu do acordo dois anos depois. A União Europeia tem tentado mediar as negociações entre os dois países para que ambos regressem ao Acordo de 2015.