Joe Biden diz que foi um erro os EUA terem saído do acordo de 2015 e admite usar a força como último recurso se o Irão continuar a avançar no programa nuclear.

Declarações do presidente dos EUA emitidas no dia em que a comitiva da Casa Branca aterra em Israel, local onde Joe Biden inicia uma viagem ao Médio Oriente.

Joe Biden, Presidente dos EUA, afirma que "A única coisa pior do que o Irão é um Irão com armas nucleares". O presidente norte-americano disse que a retirada do acordo "foi um erro gigantesco" porque o Irão está "mais perto de uma arma nuclear agora do que antigamente".

O antigo presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo nuclear há quatro anos alegando que o Irão não cumpria o documento e que ultrapassava os limites da produção de Urânio. Um passo histórico que provocou uma enchente de reações. Os EUA aplicaram sanções ao Irão, o irão respondeu da mesma moeda e dois anos depois saiu oficialmente do acordo. Desde então tem avançado no caminho para o nuclear.

Biden quer garantir que o Irão regressa ao acordo e termine com as ambições nucleares. O Irão diz estar pronto para voltar à mesa de negociações com a Casa Branca mas alega que as atividades nucleares são pacíficas. O ocidente discorda.