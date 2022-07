Ex-chefe da polícia de Uvalde demite-se de cargo no município

Nos Estados Unidos da América, o ex-chefe da polícia do distrito escolar de Uvalde, no Estado do Texas, Pedro Arredondo renunciou ao cargo que tinha no município, após ter recebido inúmeras críticas por ter demorado a dar uma resposta eficiente no caso dotiroteio que tirou a vida a 19 crianças e dois professores na Escola Primária Robb.

O chefe da polícia tinha assumido esta cargo na Câmara Municipal de Uvalde, uma semana após o massacre.

Recorde-se que Arredondo já tinha sido afastado do cargo de chefe da polícia a 22 de Junho, embora não se tenha demitido oficialmente do cargo e ainda possua o título.

O diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, disse, esta semana, perante uma comissão do Senado do Texas, que o chefe da polícia tinha tomado “_decisões terríveis_”, enquanto Salvador Ramos, de 18 anos, levava a cabo o ataque. A polícia demorou largos minutos a agir e o governo dos EUA está a investigar a atuação das autoridades durante o massacre.

O ataque de Uvalde é o segundo tiroteio escolar mais mortífero da última década.