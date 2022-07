Chamas semeiam devastação no Reino Unido

As chamas consumiram várias casas situadas próximo à capital britânica no dia em que as temperaturas em Inglaterra excederam 40 graus Celsius pela primeira vez.

A maioria dos incêndios teria começado em terrenos de capim seco. Várias pessoas tiveram que ser hospitalizadas devido ao fumo.

Os serviços de emergência não tiveram mãos a medir no combate a vários sinistros nos proximidades da capital, Londres.

"Eu estava a apanhar sol no jardim quando me deparei com uma enorme nuvem negra. Olhei para cima, aquele lado de Wennington estava em chamas, e dentro de uma hora espalhou-se até à nossa casa. O campo no exterior da casa estava a arder, todos os carros arderam" afirma Ciar Meadows, dona de casa e residente local em Wennington, palco de um dos maiores sinistros.

As autoridades já lançaram o alerta apelando à vigilância.