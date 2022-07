Artista francês Saype pinta campo em Brumadinho como homenagem

O artista francês Saype fez uma pintura gigante num campo de futebol em Brumadinho, Minas Gerais, no Brasil. A obra homenageia as vítimas do desabamento da barragem que aconteceu em 2019 e tirou a vida a 270 pessoas.

A obra faz parte do projeto do artista Beyond Walls, "Além dos muros". Saype escolheu 30 cidades no mundo. Brumadinho foi uma delas.

O artista diz que a obra é sobre "dar voz às pessoas que perderam os entes queridos".

O campo usado para a pintura foi o centro de resgate das vítimas daquele dia. Antigamente, o espaço era usado para as crianças brincarem, agora tem outro significado, numa cidade que não esquece o que aconteceu.